Средства ПВО сбили 4 украинских дрона в Коломне и Раменском округе

Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников, летевших на городской округ Коломна и Раменский муниципальный округ. Всего было сбито 4 БПЛА, сообщают пресс-службы администраций муниципалитетов.

Над Коломной сбит один БПЛА. Никто не пострадал, разрушений также нет.

В администрации м. о. Раменский сообщили, что в небе над муниципалитетом сбили три БПЛА. Два дрона уничтожили над территориальным управлением Софьино, а еще один — над г. Раменское.

Пострадавших и разрушений также не зафиксировано.

21 мая ВСУ продолжают массированную атаку с применением дронов на Московский регион. 20 мая они уже предпринимали такую попытку.

Всего в ночь на четверг над Россией перехватили 105 украинских дронов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.