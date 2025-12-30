Средства ПВО сбили 3-й летевший на Москву беспилотник ВСУ

сегодня в 18:55

Средства противовоздушной обороны уничтожили третий украинский беспилотник, который летел по направлению к Москве. Его обломки упали на землю, сообщает в Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Сотрудники городских служб отправились на место приземления осколков.

О первом уничтоженном украинском беспилотнике, который летел в сторону Москвы, 30 декабря рассказал Собянин. Первый БПЛА ликвидировали в 18:09, второй — в 18:29.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила об отражении масштабной атаки БПЛА ВСУ. 91 дрон летел к президентской резиденции в Новгородской области в ночь с 29 на 30 декабря.

