сегодня в 07:45

Средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников над РФ за ночь

Средства ПВО ликвидировали и перехватили 26 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России за ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

17 БПЛА ВСУ ликвидировали над Брянской областью. Семь сбили над Смоленской.

По одному украинскому беспилотнику уничтожили над Крымом.

Ранее ВС РФ получили новейшие системы «Зубр». Они используются для защиты стратегически важных объектов от ударов БПЛА и барражирующих боеприпасов.

