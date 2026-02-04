сегодня в 09:16

Средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ над регионами России за ночь

Средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить 24 украинских БПЛА над регионами России за минувшую ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, 11 украинских дронов сбили над Брянской областью, еще 8 ликвидировали над Белгородской.

Четыре БПЛА уничтожили над Ростовской областью, а 1 — над Астраханской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что четыре мирных жителя пострадали из-за ударов БПЛА ВСУ по гражданскому легковому автомобилю. Это произошло в Головчине.

