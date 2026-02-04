Средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ над регионами России за ночь
Фото - © РИА Новости
Средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить 24 украинских БПЛА над регионами России за минувшую ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Так, 11 украинских дронов сбили над Брянской областью, еще 8 ликвидировали над Белгородской.
Четыре БПЛА уничтожили над Ростовской областью, а 1 — над Астраханской.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что четыре мирных жителя пострадали из-за ударов БПЛА ВСУ по гражданскому легковому автомобилю. Это произошло в Головчине.
