сегодня в 07:44

Средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

С 23:00 2 октября до 07:00 3 октября российские средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 20 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Девять беспилотников ликвидировали над Черным морем. Четыре сбили над Воронежской областью.

По три БПЛА ВСУ уничтожили под Белгородом и Крымом. Один украинский беспилотник ликвидировали над Курской областью.

Ночью с 1 на 2 октября российские средства ПВО уничтожили 85 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Они были самолетного типа.

