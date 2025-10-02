сегодня в 07:37

Российские средства ПВО ликвидировали 85 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 85 БПЛА ВСУ за ночь. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

38 БПЛА ВСУ уничтожены над Воронежской областью. 13 беспилотников ликвидированы над Крымом.

11 БПЛА сбили над Белгородской, 10 над Саратовской областями. Семь беспилотников ликвидировали над Ростовской.

Четыре БПЛА ВСУ сбили над Волгоградской областью. Два беспилотника ликвидировали под Пензой.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.