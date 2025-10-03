сегодня в 17:04

Средства ПВО сбили 12 БПЛА ВСУ за 4 часа над 4 регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 12 БПЛА ВСУ с 11:00 до 15:00 над четырьмя регионами РФ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Четыре беспилотника ВСУ сбили над Оренбургской областью. По три БПЛА уничтожили над Курской и Белгородской.

Два беспилотника ВСУ ликвидировали под Брянском.

Ночью со 2 на 3 октября российские средства ПВО ликвидировали 20 украинских беспилотников. Их уничтожили над четырьмя регионами и Черным морем.

