сегодня в 08:22

Средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

За ночь российские средства ПВО ликвидировали 11 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пять БПЛА ВСУ ликвидировали над Крымом. Три беспилотника сбили над Брянской областью.

Два БПЛА ликвидировали над Курской областью. Один уничтожили над Калужской областью.

Ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что в Волгореченске была отражена атака БПЛА ВСУ. Они пытались нанести удары по объектам энергетики.

