Средства ПВО РФ сбили 10 БПЛА ВСУ за 4 часа

сегодня в 14:19

Российские средства ПВО ликвидировали 10 БПЛА ВСУ с 09:00 до 13:00 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Три украинских беспилотника сбили над Белгородской областью. Еще столько же ликвидировали над Московским регионом. Два из них летели в сторону российской столицы.

По два БПЛА ВСУ ликвидировали над Архангельской и Калужской областями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что утром 23 ноября противник совершил атаку БПЛА на Шатурскую ГРЭС. Часть беспилотников сбили средства ПВО, а некоторые упали на территорию станции.

