Средства ПВО отбили удар БПЛА ВСУ в 3 районах Ростовской области

Средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в трех районах Ростовской области — Каменском, Чертковском и Миллеровском. Есть последствия ударов, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В населенном пункте Маньково-Калитвенское фрагменты беспилотников упали на кровлю дома и повредили электрическую проводку. Дом на двоих человек был обесточен. Из-за угрозы взрыва боевой части, которая застряла в крыше, провели эвакуацию жителей этого и 50 находящихся по соседству частных домов. Суммарно это 89 человек. Среди них и дети.

Примерно 12 человек расположили у родных и близких, среди них двое детей. Их отправили в пункт временного размещения, который находится на базе сельского дома культуры. Место падения несдетонировавшего боеприпаса оцепили. Может приехать саперная группа.

Ранее обломки беспилотников повредили минимум семь жилых домов в Ростове-на-Дону. В зданиях вылетели окна.