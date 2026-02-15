Средства ПВО ликвидировали 88 БПЛА ВСУ над регионами РФ утром 15 февраля

сегодня в 10:24

С 07:00 до 09:00 15 февраля средства ПВО перехватили и ликвидировали 88 БПЛА ВСУ над регионами России. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские беспилотники сбили над Астраханской, Брянской, Волгоградской областями. Атаке подверглась Республика Адыгея.

Также противник пытался нанести удар по Краснодарскому и Ставропольскому краям. Еще БПЛА ВСУ сбили над Черным и Азовским морями.

Ночью российские средства ПВО уничтожили 68 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Они были самолетного типа.

