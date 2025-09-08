сегодня в 07:42

Средства ПВО ликвидировали 7 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

Российские средства ПВО с 23:05 7 сентября до 03:00 8 сентября перехватили и ликвидировали семь БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

Три беспилотника ликвидировали над Тульской областью. Два уничтожили над Смоленской.

По одному беспилотнику сбили над Брянской и Рязанской областями.

Ранее в одном из подмосковных садовых товариществ женщина из пневматической винтовки пыталась сбить квадрокоптер. Она думала, что его запустили ВСУ. Однако дрон принадлежал девятилетнему соседу.