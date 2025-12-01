Средства ПВО ликвидировали 32 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО с 23:30 30 ноября до 07:00 1 декабря перехватили и ликвидировали 32 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской, Брянской, Новгородской областями и Краснодарским краем. Три БПЛА ВСУ уничтожили над Азовским морем. Еще столько же ликвидировали в Ленинградской области.

Два украинских беспилотника уничтожили под Воронежем. По одному БПЛА сбили над Волгоградской, Смоленской, Курской и Тульской областями.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 10 БПЛА самолетного типа над Белгородской областью вечером 30 ноября. Еще один украинский беспилотник был сбит над Черным морем.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.