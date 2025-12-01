ПВО вечером сбила 10 беспилотников ВСУ

Системы ПВО в течение трех с половиной часов уничтожили десять дронов самолетного типа над территорией Белгородской области, еще один беспилотник был подавлен над акваторией Черного моря.

Как сообщает Минобороны России, все воздушные цели нейтрализованы в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени.

Ранее днем 30 ноября в приграничных районах Белгородской области в результате атаки беспилотников погибли два мирных жителя и один получил ранения.

Вечером в Севастополе 15-летняя девочка получила тяжелые ранения от осколков сбитого украинского дрона. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что подростку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

