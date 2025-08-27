сегодня в 07:42

Средства ПВО ликвидировали 26 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО ликвидировали и перехватили 26 БПЛА ВСУ за ночь. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

15 украинских беспилотников ликвидировали над Ростовской областью. Четыре БПЛА сбили над Орловской.

Три беспилотника ВСУ ликвидировали над Белгородской областью. По два БПЛА уничтожили под Брянском и Курском.

Ранее сообщалось, что минимум семь многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону оказались повреждены после падения обломков БПЛА ВСУ. В строениях вылетели окна.