Средства ПВО ликвидировали 138 БПЛА ВСУ над регионами России
Российские средства ПВО сбили и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
40 беспилотников ВСУ сбили над Краснодарским краем. 35 уничтожили над Республикой Крым.
28 украинских БПЛА сбили над Ставропольским краем. 8 уничтожили над Курской областью.
2 украинских беспилотника уничтожили над Ростовской областью. 18 сбили над Азовским морем, 7 — над Черным.
