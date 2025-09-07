Среди пострадавших при обстреле ВСУ Донецка оказались дети

сегодня в 22:53

Четыре человека пострадали при обстреле парка «Гулливер» в Донецке

В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины на недавно открытый парк «Гулливер» в Калининском районе Донецка пострадали четыре человека, включая детей, сообщает ТАСС .

Как сообщают оперативные службы, удар был нанесен вечером 7 сентября, когда в зоне отдыха находились семьи с детьми.

Характер ранений пока не уточняется, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел в районе, который ранее неоднократно подвергался обстрелам. Спецслужбы ДНР документируют все обстоятельства произошедшего для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.