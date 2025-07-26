Сразу два украинских дрона сбили на подлете к Москве

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Средства ПВО ликвидировали 2 дрона ВСУ на подлете к Москве

Утром 26 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Москву с помощью дронов. Вражеские объекты были ликвидированы дежурными средствами ПВО, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

На момент публикации заметки информации о пострадавших и разрушениях в связи с падениями обломков сбитых дронов не поступало.

Ранее Собянин сообщил, что дежурные средства ПВО на подлете к Москве ликвидировали украинский беспилотник вечером 21 июля.