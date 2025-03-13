Спецслужбы Украины планировали отправить героям СВО бомбы под видом парфюма

По информации Центра общественных связей ФСБ, в том числе бомбы должны были получить государственные служащие в Москве, Воронеже, Саратовской области и Краснодарском крае, которые оказывали помощь военным в зоне СВО.

Пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы, обнаружили при досмотре посылок в аэропорту Челябинска. Они должны были сработать при открытии. Взрывотехники обезвредили бомбы.

Посылки в марте этого года отправил гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами. Сотрудники ФСБ задержали мужчину в Первоуральске. После выполнения задания связь с завербованным прервали, а награждение не выплатили.

В прошлом году по заданию кураторов мужчина собирал информацию о военнослужащих в Энгельсе, а также о сотрудниках оборонных предприятий в Екатеринбурге. В Челябинске обнаружили тайник, где хранились еще четыре СВУ, предназначенные для военных из Ростовской, Тверской, Калужской и Нижегородской областей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее силовики задержали с поличным белгородца, который планировал совершить теракт в городе Валуйки, а также хотел отравить российских военнослужащих.