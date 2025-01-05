Спецназ Росгвардии опубликовал кадры уничтожения танков ВСУ под Курском

сегодня в 20:49

Пресс-служба Росгвардии опубликовала видеозапись с уничтожением украинских танков в приграничных районах Курской области.

«Спецназ Росгвардии участвует в отражении наступления ВСУ в Курской области», — говорится в сообщении силового ведомства в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как российский дрон-камикадзе на полном ходу влетает в машину разминирования ВСУ. Затем второй беспилотник уничтожает украинский танк.

В ведомстве отметили, что сотрудники Росгвардии осуществляют круглосуточный контроль курского приграничья.

Ранее стало известно, что численность группировки ВСУ, наступающей в Курской области, составляет около 2 тыс. военнослужащих. Российские подразделения отражают атаку противника.