Спецназ Росгвардии опубликовал кадры уничтожения танков ВСУ под Курском
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Пресс-служба Росгвардии опубликовала видеозапись с уничтожением украинских танков в приграничных районах Курской области.
«Спецназ Росгвардии участвует в отражении наступления ВСУ в Курской области», — говорится в сообщении силового ведомства в Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, как российский дрон-камикадзе на полном ходу влетает в машину разминирования ВСУ. Затем второй беспилотник уничтожает украинский танк.
В ведомстве отметили, что сотрудники Росгвардии осуществляют круглосуточный контроль курского приграничья.
Ранее стало известно, что численность группировки ВСУ, наступающей в Курской области, составляет около 2 тыс. военнослужащих. Российские подразделения отражают атаку противника.