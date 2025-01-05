Численность наступающей под Курском группировки ВСУ составляет около 2 тыс
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Общая численность группировки ВСУ, наступающей в Курской области, составляет около 2 тыс. военнослужащих. Российские бойцы встречают противника артиллерийскими обстрелами, сообщает Mash.
По данным российских военкоров, украинские силы небольшими группами двигаются в сторону Большого Солдатского района с дальнейшим выходом на трассу Суджа — Курск и к Курчатову.
Америнканские БМП Bradley доставляет пехоту ВСУ в российский регион, а затем возвращается на Украину за новыми бойцами. Еще одна группа ВСУ выдвинулась в сторону Льгова.
Российские военнослужащие уже активно отрабатывают по противнику артиллерией. В настоящее время ВСУшники уже потеряли свыше 10 единиц военной техники. Сейчас идут бои в районе хутора Бредин, который находится в 70 км от Курска.
Российские подразделения зашли в Сумскую область южнее Николаево-Дарьино, чтобы охватить ВСУ с юга. Также бойцы ВС РФ активно атакуют Малую Локню с запада.
Ранее наступление колонны боевой техники украинских сил в Курской области попало на видео.