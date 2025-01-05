Численность наступающей под Курском группировки ВСУ составляет около 2 тыс

По данным российских военкоров, украинские силы небольшими группами двигаются в сторону Большого Солдатского района с дальнейшим выходом на трассу Суджа — Курск и к Курчатову.

Америнканские БМП Bradley доставляет пехоту ВСУ в российский регион, а затем возвращается на Украину за новыми бойцами. Еще одна группа ВСУ выдвинулась в сторону Льгова.

Российские военнослужащие уже активно отрабатывают по противнику артиллерией. В настоящее время ВСУшники уже потеряли свыше 10 единиц военной техники. Сейчас идут бои в районе хутора Бредин, который находится в 70 км от Курска.

Российские подразделения зашли в Сумскую область южнее Николаево-Дарьино, чтобы охватить ВСУ с юга. Также бойцы ВС РФ активно атакуют Малую Локню с запада.

Ранее наступление колонны боевой техники украинских сил в Курской области попало на видео.