сегодня в 13:36

Наступление колонн техники ВСУ в Курской области попало на видео

На кадрах видно, как колонна украинской военной техники минимум из 5 автомобилей движется по проселочной дороге в курском приграничье.

Также в настоящее время активные боевые действия продолжаются в районе хутора Бердин в Большесолдатском районе.

Кроме того, в воскресенье утром противник накапливает пехоту в посадках, чтобы попытаться устроить прорыв в направлении Большого Солдатского. Украинская бронетехника подвозит пехоту к линии фронта в направлении удара.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров провел рабочую встречу в Курске, куда прибыл из Белгорода.