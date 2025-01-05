Наступление колонн техники ВСУ в Курской области попало на видео
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Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись наступления колонны боевой техники украинских сил в приграничных районах Курской области.
На кадрах видно, как колонна украинской военной техники минимум из 5 автомобилей движется по проселочной дороге в курском приграничье.
Также в настоящее время активные боевые действия продолжаются в районе хутора Бердин в Большесолдатском районе.
Кроме того, в воскресенье утром противник накапливает пехоту в посадках, чтобы попытаться устроить прорыв в направлении Большого Солдатского. Украинская бронетехника подвозит пехоту к линии фронта в направлении удара.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров провел рабочую встречу в Курске, куда прибыл из Белгорода.