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Бойцы российского спецназа «Анвар» вместе с артиллерией нанесли удары по местам скопления противника в Демидовке. Там солдаты ВСУ предпринимают неудачные попытки наступать на Белгородскую область с 18 марта, сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Бойцы ВСУ хотят атаковать Белгородскую область из Сумской области. Они безуспешно пытаются двигаться в сторону Красной Яруги.

На опубликованных кадрах видно, как по нескольким точкам наносятся прицельные удары. Были уничтожены места скопления сил противника.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по «Газели» в Белгородской области. Был ранен мирный житель.