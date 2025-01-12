Советник Трампа Уолтц: вопрос Украины невозможно решить без диалога с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп уверен, что вопрос по Украине невозможно решить без участия России, об этом заявил советник американского лидера Майк Уолтц, пишет РИА Новости .

Уолтц отметил, что Трамп уже начал готовиться к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, но когда именно состоится эта встреча и на какой территории уточнять не стал.

По словам советника Трампа, избранный американский лидер уверен, что украинский вопрос невозможно решить без Москвы. В ближайшие месяцы он намерен работать в направлении того, чтобы такой диалог начался.

Ранее политолог генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров заявил, что Путин может пригласить Трампа на празднование 80-летия со дня победы в Великой отечественной войне. Эксперт предположил, что именно этот шаг может стать первым действием, направленным на урегулирование украинского конфликта.