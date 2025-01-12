Советник Трампа Уолтц: вопрос Украины невозможно решить без диалога с Россией
Фото - © Adobe Stock
Избранный президент США Дональд Трамп уверен, что вопрос по Украине невозможно решить без участия России, об этом заявил советник американского лидера Майк Уолтц, пишет РИА Новости.
Уолтц отметил, что Трамп уже начал готовиться к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, но когда именно состоится эта встреча и на какой территории уточнять не стал.
По словам советника Трампа, избранный американский лидер уверен, что украинский вопрос невозможно решить без Москвы. В ближайшие месяцы он намерен работать в направлении того, чтобы такой диалог начался.
Ранее политолог генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров заявил, что Путин может пригласить Трампа на празднование 80-летия со дня победы в Великой отечественной войне. Эксперт предположил, что именно этот шаг может стать первым действием, направленным на урегулирование украинского конфликта.