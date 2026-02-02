Сотрудники МФЦ помогают бойцам СВО оформить все меры поддержки в Подмосковье

Ветераны СВО и военнослужащие могут обратиться в МФЦ в Подмосковье за мерами поддержками фонда «Защитники Отечества» и Военно-социального центра. Сотрудники МФЦ помогут оформить все необходимое, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

«С сентября 2025 года есть возможность обратиться в МФЦ чтобы встать на обслуживание в госфонд („Защитники Отечества“ — ред.), для этого ребятам не нужно ехать в Красногорск. При этом сотрудники МФЦ, помимо того, что отрабатывают с госфондом, проверяют, все ли меры и льготы назначены у бойцов, в случае необходимости помогают их оформить», — сказал Андрей Кирюхин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что также налажено сотрудничество с Военно-социальным центром министерства обороны РФ. Благодаря этому действующие военнослужащие могут обратиться в МФЦ за 17 услугами.

Ранее губернатор отметил, что в регионе ключевые услуги для участников СВО и их семей перевели в формат «одного окна» на базе МФЦ. Воробьев подчеркнул, что бойцы и их близкие должны знать, что большинство вопросов теперь можно решить в каждом МФЦ.

