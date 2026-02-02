Губернатор Воробьев: в МФЦ участники СВО могут решить большинство вопросов

В Подмосковье ключевые услуги для участников СВО и их семей перевели в формат «одного окна» на базе МФЦ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы понимаем, что все должно предоставляться максимально быстро, четко, в комфортном для заявителя режиме. За последнее время нам удалось завести самые востребованные услуги и по линии Госфонда, и по линии Минобороны. С декабря мы все эти мероприятия перевели в МФЦ. Прошу глав распространить эту информацию, чтобы бойцы, их близкие знали, что большинство вопросов теперь можно решить в каждом МФЦ. <…> Также обращаю внимание на адресное информирование всех семей», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.

