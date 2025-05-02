Сотрудники ФСБ отразили террористическую атаку беспилотника ВСУ на Мариуполь

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) отразили террористическую атаку киевского режима с помощью беспилотника самолетного типа на Мариуполь в День Весны и Труда, сообщает Telegram-канал Штаба обороны ДНР.

Согласно данным УФСБ РФ по региону, накануне украинские вооруженные формирования попытались атаковать центр Мариуполя с помощью дрона самолетного типа с боевым снарядом с поражающими элементами.

Вражеский дрон был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса». Затем взрывотехники силовых структур обезвредили боеприпас.

В результате операции по отражении террористической атаки Украины жертв среди мирного населения не допущено.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов на 9 Мая в городе Хасавюрт Республики Дагестан. Готовившую теракт женщину задержали.