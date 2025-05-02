Сотрудники ФСБ задержали женщину, планировавшую теракт на 9 Мая в Хасавюрте

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении правоохранителей в Дагестане

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов в городе Хасавюрт Республики Дагестан. Готовившую теракт женщину задержали, сообщает ТАСС .

Согласно данным Центра общественных связей ФСБ, россиянка 1996 года рождения, которая является сторонницей запрещенной в РФ международной террористической организации, планировала подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) у здания правоохранительных органов в Хасавюрте.

Силовики задержали злоумышленницу. В ходе обыска у задержанной изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, а также обнаружили переписку с боевиком террористической организации о готовящемся теракте и присяге группировке в мессенджере Telegram.

Как пишет SHOT, 28-летняя россиянка планировала взорвать СВУ у здания правоохранительных органов в Хасавюрте в День Победы.

Ранее Следственный комитет РФ показал видео взрыва бомбы в многоэтажке Ханты-Мансийска, которую делали киевские агенты для подготовки к теракту.