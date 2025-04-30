СК показал видео взрыва бомбы в Ханты-Мансийске, которую делали киевские агенты

Момент взрыва самодельной бомбы в ХМАО, которую завербованные Украиной мужчины готовили для проведения террористического акта против бойца СВО, попал на видео. На кадрах видно, как стена дома вылетает из-за детонации внутри здания, сообщает пресс-служба Следкома РФ.

Судя по ролику, взрыв произошел в темное время суток. Злоумышленники собирали бомбу на нижних этажах дома. Взрыв повредил 2 квартиры, из-за чего пострадали 5 человек, в том числе двое фигурантов, которые готовились к теракту.

После взрыва во дворе сработали сигнализации на припаркованных автомобилях. Позднее на место прибыли сотрудники оперативных служб, которые устранили возникший пожар. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным следствия, к теракту готовились уроженец Украины и гражданин Белоруссии. Мужчины были завербованы украинскими спецслужбами.

Также в соучастии подозревается гражданин Молдовы, который доставил компоненты СВУ через несколько стран на своем микроавтобусе, получив их от украинского агента Валентина Павлюка в городе Ивано-Франковске.

В ходе проведения комплекса мероприятий с участием следователей СК России, криминалистов и сотрудников РУФСБ России по Тюменской области, УМВД России по ХМАО-Югре было установлено несколько лиц, причастных к совершению преступлений. По решению суда фигуранты дела арестованы. Расследование продолжается.