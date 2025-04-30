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СК: агенты СБУ подорвались в Ханты-Мансийске при сборке бомбы для участника СВО

В Ханты-Мансийске украинец и белорус — агенты спецслужб Украины — готовились совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства (СВУ) против солдата, ушедшего в зону СВО добровольцем. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

12 апреля агенты украинских спецслужб собирали СВУ в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. Во время этого взрывчатка сдетонировала. Были разрушены две квартиры.

С травмами разной степени тяжести в больницу увезли пятерых человек. Пострадали в том числе и мужчины, готовившие теракт.

На причастность к произошедшему проверяют гражданина Молдавии. Он транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию привез в Югру компоненты взрывного устройства.

Расследование уголовного дела о приготовлении к теракту, покушении на убийство, умышленном повреждении имущества продолжается. Фигурантов заключили под стражу.