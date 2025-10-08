Сослуживцы предателя Льва Ступникова, который перешел в ряды ВСУ, поделились с RT подробностями того, как он вел себя в дату атаки противника на полигон в Донецкой Народной Республике 20 февраля 2024 года. До момента обстрела он стоял рядом с остальными солдатами.

Военный Андрей (имя изменено) являлся одним из солдат ВС РФ, которым удалось спастись после атак снарядов РСЗО Himars по полигону в ДНР. Удар наносился по наводке Ступникова.

Андрей поделился, что предатель всегда был молчаливым. Ни с кем почти не контактировал. При этом всегда стоял рядом с солдатами. Теперь становится понятно, что Ступников собирал данные для передачи ВСУ.

В момент обстрела он прятался в окопе. Также сообщается, что после приезда Ступникова на СВО начали без вести пропадать солдаты, отправлявшиеся на боевые задания.

Вернувшиеся отмечали, что на месте их ожидали украинские боевики. Появилось понимание, что военных кто-то сдает. На Ступникова никто не думал. Также ему удалось надежно спрятать средства связи с ВСУ.

Когда за три месяца не была выполнена ни одна боевая задача, прибыла военная комендатура с проверкой. Во время нее люди перестали пропадать. Количество потерь уменьшилось.

Ранее сообщалось, что Ступников, предположительно, в течение семи месяцев передавал информацию о своих сослуживцах ВСУ. Он «погубил сотни человек», наводя ракеты сослуживцам. Он связался с противником в 2024 году.

