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Рогов: украинские войска пытаются идти в контратаку в Запорожской области

Украинские боевики предпринимают попытки пойти в контратаку на васильевском направлении в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

На васильевское направление ВСУ отправляют новые резервы. Они не оставляют попыток наступать.

Противник попробует продавить оборону и пройти на юг, считает Рогов. Однако российские солдаты смогли улучшить позиции рядом с Нестерянкой на ореховском направлении в Запорожской области.

Ранее Рогов говорил, что атаки ВСУ в Запорожской области захлебнулись. Там боевики получили отпор от российских солдат.