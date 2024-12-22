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Рогов завил, что атаки ВСУ в Запорожской области захлебнулись

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что атаки ВСУ в Запорожской области захлебнулись, сообщает РИА Новости .

«Противник попытался несколько раз контратаковать, но получил отпор и понёс существенные потери. Все атаки захлебнулись», — заявил он.

Также он опроверг сообщения о прорыве ВСУ на Васильевском направлении.

Ранее российские войска практически взяли в кольцо село Макаровка в ДНР и «опасно приблизились» к трассе, ведущей из Запорожья в Зеленовку.