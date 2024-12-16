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DeepState: армия России почти окружила Макаровку и подошла к важной трассе

Российские войска практически взяли в кольцо село Макаровка в ДНР и «опасно приблизились» к трассе, ведущей из Запорожья в Зеленовку, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на осинтеров из DeepState, ведущих интерактивную карту боевых действий. ВС России также прорвались к населенному пункту Новый Комар к северу от Великой Новоселки (ДНР).

Обновленная карта DeepState свидетельствует, что россияне почти отрезали Макаровку от Сторожевого, проведя удачную операцию со стороны Благодатного. Российские силы также продвинулись к Сторожевому с западной стороны.

ВС РФ стоят примерно в 1,5 километра от дороги, ведущей в Великую Новоселку из Запорожской области, добавляют украинские журналисты.

«Таким образом под угрозой перерезания сейчас две оставшиеся трассы в город — северная и западная», — пишет «Страна».

Также от донецкой Зеленовки до трассы, ведущей в город со стороны Запорожья, осталось менее 2,5 км. Ранее указанное расстояние превышало 5 километров.