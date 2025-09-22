Собянин: уничтожены семь БПЛА, летевших в сторону Москвы
Фото - © РИА Новости
Сбиты 7 украинских беспилотников, атаковавших Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Предварительно, повреждений нет. Экстренные городские службы работают на местах, добавил градоначальник.
Ранее сообщалось, что ПВО Минобороны отражает атаку беспилотников на российскую столицу. По данным очевидцев, взрывы были слышны в центре и на юго-западе Москвы, Новой Москве и ряде районов Подмосковья.