Собянин: отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ перехватили и уничтожили два беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

Прошлая атака беспилотников ВСУ на российскую столицу была зафиксирована в ночь на 22 марта. Средства ПВО ликвидировали угрозу.

Согласно данным оборонного ведомства, прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 249 украинских беспилотников над регионами РФ. БПЛА были самолетного типа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.