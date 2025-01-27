Смотритель курской мельницы погиб на СВО

Хинштейн: мельничный мастер из Курска погиб на СВО

Мельничный мастер из Курска Сергей Ешин погиб на СВО, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«В ходе специальной военной операции погиб Сергей Ешин, известный многим, как хранитель и продолжатель традиций мельничного дела». — написал руководитель области в своем Telegram-канале.

Ешин восстановил водяную мельницу в селе Красниково Пристенского района, работал над проектами в России.

Профессиональный десантник, с началом СВО он не смог остаться в стороне, отметил Хинштейн и принес соболезнования семье и близким Ешина.