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Слуцкий: Байден может с блеском отчитаться о выплатах Украине

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что президент США Джо Байден «с блеском» может отчитаться о выплатах на поддержку киевского режима. По его словам, таким образом был нанесен ущерб только американским налогоплательщикам, написал депутат в своем Telegram-канале .

«Последний украинский залп Байдена по Трампу американским налогоплательщикам. Выполнил ли Байден обязательства, взятые перед избирателями США? Не факт. Зато он вполне может „с блеском“ отчитаться о 100-процентных выплатах на поддержку неонацисткой хунты», -отметил он.

Также Слуцкий отметил, что ВСУ продолжают терпеть неудачи по линии фронта.

Американский президент Джо Байден объявил об отправке Украине около 2,5 млрд долларов. Соответствующее заявление выложено на официальном сайте Белого дома.

2,5 млрд долларов Украина получит в качестве помощи для сферы безопасности. Из них 1,22 млрд будут направлены по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Издание The Washington Post 27 декабря писало, что избранный президент США Дональд Трамп намекнул странам ЕС о снижении объемов помощи Украине. При этом политик уже давит на государства Евросоюза и требует нарастить помощь Киеву.