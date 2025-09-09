Российские силовые структуры могут начать «усиленно работать» по военным волонтерам и блогерам, написала журналист и военблогер Анастасия Кашеварова в Telegram-канале . Она также выразила мнение, что волонтерскую деятельность нужно регулировать.

«Полагаю, что нужно ждать усиленной работы силовиков по волонтерам/военблогерам — слишком вольница у нас, которая бьет и по государству, и по реальным помощникам фронта», — написала Кашеварова.

Она упомянула в том числе нашумевшую историю про военного блогера Романа Алехина, которого СМИ заподозрили в махинациях на помощи бойцам СВО. Сам Алехин отрицал обвинения, звучавшие в прессе.

Кашеварова высказалась за регулирование работы волонтеров, помогающих армии, и создание специального реестра и специальных счетов. Это необходимо, чтобы сделать сборы на нужды фронта более прозрачными и «обезопасить самих волонтеров от начислений налоговых», считает военблогер.

«Непрозрачность и невмешательство провоцирует мошенничество и подрывает доверие ко всем волонтерам», — добавила Анастасия Кашеварова.

