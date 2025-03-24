Следователь нашел укравшего деньги на помощь бойцам от педагога из Подмосковья

Следователь Дмитрий Асташкин из Курска раскрыл дело о мошенничестве, в результате которого учительница Марина Гаврилова из Подмосковья потеряла 265 тыс. рублей, собранных ее учениками и коллегами для помощи солдатам. Деньги были возвращены, а преступник задержан, сообщает aif.ru .

Летом прошлого года подмосковный педагог, узнав о нехватке аптечек для бойцов, которые отбивали атаку ВСУ на Курскую область, организовала сбор средств. Через волонтеров она нашла продавца, предложившего аптечки по низкой цене. Однако, переведя деньги, Гаврилова обнаружила, что стала жертвой мошенников.

Гаврилова обратилась в полицию Курска. Следователь Асташкин взялся за дело, заявив, что вернуть деньги — дело его чести. Через месяц с небольшим учительница получила все средства назад.

Оказалось, что преступник использовал поддельный сайт, имитирующий известную торговую площадку. Получив деньги, он перевел их на несколько счетов, а затем снял через банкоматы. Следователь и оперативники отследили движение средств и вышли на мошенника.

Им оказался 30-летний безработный с Северного Кавказа, который несколько лет жил за счет родителей и увлекался игрой в онлайн-казино. Злоумышленника задержали, а его родственники собрали украденную сумму для возврата потерпевшей.

«Без помощи оперативников и службы безопасности банков раскрыть такое дело за месяц было бы невозможно», — отметил Асташкин.

На возвращенные деньги Гаврилова и ее ученики приобрели трикотажное белье, медицинские рюкзаки и сладости для раненых российских солдат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как, кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативными правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы – например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.