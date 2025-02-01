Следком открыл дело о теракте против бойцов ВСУ, атаковавших авто под Курском Спецоперация 01 февраля 2025 18:44 Фото - © Медиасток.рф

Следственный комитет России открыл уголовное дело против солдат ВСУ, которые совершили теракт против гражданских в Курской области. Они нарушили пункт «б» части 3 статьи 205 УК России, сообщает пресс-служба СК.

Следователи выяснили, что 31 января 2025 года в Кореневском районе Курской области украинские солдаты с помощью беспилотника ударили по гражданской машине. В ней ехали три мирных жителя. Дрон был начинен взрывным устройством. Из-за преступления один мирный житель умер, двое ранены. Ранее в ООН осудили убийство мирных жителей в Курской области.