СКР будет расследовать атаку БПЛА на жилой дом в Красногорске

Следователи СК РФ будут заниматься расследованием преступных действий ВСУ в Белгородской и Московской областях, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали местные власти, в результате атак украинцев на Белгород были ранены 4 мирных жителя, в том числе и ребенок. Из-за атак БПЛА в Белгородском районе пострадали взрослый и 12-летний подросток. В Грайворонском округе от удара беспилотника ВСУ пострадали мужчина и женщина.

В подмосковном Красногорске дрон попал в жилой дом. Из-за этого пострадали пятеро местных жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что ночью в пятницу дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов в Красногорске. В результате ЧП пострадали пять человек, среди них один ребенок. Четверых госпитализировали.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.