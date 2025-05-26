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Склад поврежден в Ивановской области при атаке беспилотников

В промзоне Кинешмы Ивановской области силы ПВО в ночь на 26 мая перехватили несколько беспилотников, сообщили в оперативном штабе региона.

Один из дронов, чьи обломки рухнули на территорию промышленного предприятия, повредил склад упаковочных материалов.

Жертв и серьезных разрушений удалось избежать.

Среди возможных целей атаки — стратегические предприятия города: Дмитриевский химический завод, выпускающий компоненты для промышленности, или завод «Электроконтакт», производящий детали для нефтяной отрасли, пишет РБК. Власти пока не уточняют, какое именно предприятие подверглось атаке, отмечая лишь, что критическая инфраструктура не пострадала.

Это уже второй подобный инцидент за неделю — 22 мая в Шуйском районе области были сбиты четыре дрона. Сейчас в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный накануне вечером.

Ранее аналогичные происшествия в эти же сутки зафиксированы в Подмосковье, где временно ограничили работу четырех аэропортов.