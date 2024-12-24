сегодня в 19:04

СК возбудил дело против наемника из Норвегии за вторжение в Курскую область

Уголовное дело возбудили в отношении гражданина Норвегии Аслана Очерхаджиева, которого подозревают в наемничестве и вторжении на территорию Курской области, сообщает пресс-служба СК России.

Согласно данным следствия, Очерхаджиев в качестве иностранного наемника ВСУ принимает участие в украинском конфликте на территории РФ. В начале августа Очерхаджиев вместе вооруженными украинскими формированиями вторглись в Курскую область.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество).

В настоящее время следователи устанавливают местонахождение Аслана Очерхаджиева и его соучастников. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили польских наемников ВСУ в ходе проведения зачистки в Курахове ДНР.