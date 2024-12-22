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Российские военные уничтожили польских наемников в Курахово, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные участников операции.

Поляки были непосредственно уничтожены нашими ребятами в ходе проведения зачистки», , — сообщил агентству заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол.

Военный добавил, что из радиоперехвата стало известно о «чернокожих специалистов» в зоне боевых действий.

Ранее российские силы уничтожили базу иностранных наемников под Киевом.