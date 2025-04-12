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Следственный комитет России предъявил обвинение трем военнослужащим 17 танковой бригады ВСУ, которые обстреляли населенный пункт Ольговка в Курской области. В результате обстрела погибли минимум 4 мирных жителя, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным следствия, в августе прошлого года Игорь Дребеда, Евгений Крайванов и Николай Шевченко в составе украинских вооруженных формирований вторглись на территорию Курской области. Бойцы ВСУ, выполняя приказы командования, обстреливали жилые дома Ольговки. В результате обстрелов погибли не менее 4 мирных жителей и повреждена гражданская инфраструктура.

Следствие предъявило украинским боевикам обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший умышленное причинение смерти человеку).

СК продолжает устанавливать личности бойцов ВСУ, которые причастны к обстрелам мирного населения Курской области. Установленные украинские боевики будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что украинская армия препятствует эвакуации тел погибших мирных жителей из села Гуево Курской области. При любой попытке приблизиться к участку начинается обстрел.