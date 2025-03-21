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СК: Буданов* несет ответственность за удары БПЛА по России

Одним из организаторов украинских ударов беспилотниками по Курской области и иным регионам России является руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Также к ударам дронов по российским территориям причастны командующий ВВС Украины Николай Олещук* и командующий ВМС Алексей Неижпапа*.

Всем троим уже заочно предъявили обвинения. Буданов*, Олещук* и Неижпапа* находятся в розыске.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ убил сотрудника Росгвардии в Белгороде.

*Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.