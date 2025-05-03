Системы ПВО сработали над черноморским побережьем Краснодарского края

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Ночью над Анапой и Витязево отразили массированную атаку дронов ВСУ

Жители курортов Анапы и Витязево в Краснодарском крае стали свидетелями масштабного отражения воздушной атаки ВСУ, сообщают Telegram-каналы.

В небе над курортными городами прогремела серия мощных взрывов — по свидетельствам очевидцев, не менее десяти.

По предварительным данным, атака осуществлялась с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Власти пока не подтверждают информацию о возможных разрушениях или пострадавших,.

Этот инцидент продолжает серию атак на черноморское побережье — ранее подобные происшествия фиксировались в Новороссийске, Севастополе, Керчи и Феодосии.