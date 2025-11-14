Системы ПВО сбили около 10 воздушных целей на Кубани

По данным источника, после 12 часов ночи характерные звуки пролета БПЛА, сирены тревоги и взрывы были слышны в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Туапсинском районе.

В Новороссийске после серии взрывов очевидцы сообщают о возгорании и задымлении в одном из прибрежных районов.

Предварительно, силами ПВО над территорией региона уже сбито около 10 воздушных целей.

В связи с угрозой безопасности временно закрыты аэропорты Краснодара и Геленджика — воздушные гавани приостановили прием и отправку рейсов.

Официальная информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

