Системы ПВО сбили около 10 воздушных целей на Кубани
ВСУ атаковали дронами Краснодарский край
Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ, сообщает SHOT.
По данным источника, после 12 часов ночи характерные звуки пролета БПЛА, сирены тревоги и взрывы были слышны в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Туапсинском районе.
В Новороссийске после серии взрывов очевидцы сообщают о возгорании и задымлении в одном из прибрежных районов.
Предварительно, силами ПВО над территорией региона уже сбито около 10 воздушных целей.
В связи с угрозой безопасности временно закрыты аэропорты Краснодара и Геленджика — воздушные гавани приостановили прием и отправку рейсов.
Официальная информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.