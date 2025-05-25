Система ПВО отразила атаку украинского БПЛА, летевшего на Москву

сегодня в 20:40

ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего в сторону Москвы. На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково снова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее власти сообщали, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

В Минобороны РФ заявили, что 51 украинский БПЛА уничтожен за семь часов над регионами РФ.